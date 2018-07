Tenis: Djokovic, la a 60-a victorie la Wimbledon

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul croat de tenis Marin Cilic, numarul 5 mondial, finalist anul trecut, a fost eliminat joi in turul doi al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, de argentinianul Guido Pella, in cinci seturi, 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (7/3), 7-5, in timp ce, intr-o alta partida, Rafael Nadal (1 mondial) a trecut…

- Jucatorul moldovean de tenis Radu Albot (nr. 98 mondial) a produs o mare surpriza in primul tur al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingandu-l in cinci seturi, 3-6, 6-0, 6-7 (5/7), 6-2, 6-1, pe spaniolul Pablo Carreno (nr.12 mondial), al 20-lea favorit. Partida a inceput luni,…

- Jucatorul croat de tenis Marin Cilic, cap de serie numarul 3 si finalist anul trecut, s-a calificat luni in turul doi al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut fara probleme, in trei seturi, 6-1, 6-4, 6-4, de japonezul Yoshihito Nishioka. Cilic, 29 de ani, numarul 5 mondial,…

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer (nr. 2 mondial) a castigat miercuri in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-2, partida contra germanului Mischa Zverev (nr. 54 mondial), din turul al doilea al turneului ATP de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 656.015 euro. Federer a disputat primul sau meci dupa…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens (10 WTA) s-a calificat pentru prima oara in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros dupa ce a trecut, marti, in sferturi, in doua seturi, 6-3, 6-1, de rusoaica Daria Kasatkina (14 WTA). Stephens, 25 de ani, castigatoarea US…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost lider mondial, a reusit sa castige in trei seturi meciul cu australianca Ashleigh Barty, numarul 17 mondial, cu 3-6, 6-3, 6-4, joi, in turul secund la Roland Garros, al doilea turneul de Mare Slem al anului. Campioana americana (36 ani)…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, fost numar 1 mondial, s-a calificat in turul trei al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a trecut miercuri in trei seturi, 7-6 (7/1), 6-4, 6-4, de spaniolul Jaume Munar. Djokovic, locul 22 mondial, s-a impus nu foarte usor, dupa aproape…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic l-a invins luni pe japonezul Kei Nishikori in doua seturi, 7-5, 6-4, in turul doi al turneului ATP de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.200.860 euro. Sarbul, locul 12 mondial, a avut nevoie de doua ore pentru prima sa victorie dupa aproape un an in fata unui…