Tenis: Djokovic a declarat forfait pentru turneul Masters 1.000 ATP de la Cincinnati

- Tenismanul german Alexander Zverev si-a cerut scuze dupa ce l-a invins pe sarbul Novak Djokovic in semifinalele probei de simplu de la Tokyo, impiedicandu-l sa realizeze Golden Slam, castigarea celor patru titluri de Mare Slem si a medaliei de aur la Jocurile Olimpice in acelasi an, scrie belgian Le…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a fost invins in semifinalele probei de dublu mixt la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la cateva ore dupa infrangerea pe care a suferit-o in aceeasi faza a competitiei in proba de simplu, transmite AFP. Djokovic si compatrioata sa Nina Stojanovic au fost dominati in doua…

- Tenismanul rus Karen Hacianov (nr. 25 mondial), concurent sub drapel neutru, s-a calificat in finala probei masculine de simplu a turneului masculin de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, intrecandu-l in doua seturi, 6-3, 6-3, pe spaniolul Pablo Carreno Busta (12 ATP), vineri, pe terenul central de la…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, liderul mondial si marele favorit la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a pus capat, joi, sperantelor lui Kei Nishikori de a aduce o medalie de aur Japoniei si s-a calificat in semifinalele probei masculine de simplu, dupa ce l-a invins cu 6-2, 6-0 pe japonez (69 ATP),…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a afirmat, intr-un interviu acordat agentiei muntenegrene de presa MINA, ca fosta atleta croata Blanka Vlasic, dubla campioana mondiala la saritura in inaltime, a avut o mare influenta asupra deciziei sale de a participa la Jocurile Olimpice de…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care vor avea loc in perioada 23 iulie - 8 august, a anuntat miercuri presa din tara sa, citata de agentia EFE. Conform cotidianului Sportski Zurnal, care citeaza surse din cadrul Federatiei…

- Tenismanul german Alexander Zverev, numarul sase mondial si recentul castigator al turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, a anuntat ca intentioneaza sa lupte pe trei fronturi la Jocurile Olimpice de Tokyo, informeaza mass-media germana. Intr-un interviu acordat cotidianului Bild, Zverev a dezvaluit…