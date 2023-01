Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a coborat din nou in clasamentul WTA. Jucatoarea de tenis din Romania este suspendata provizoriu pentru dopaj și a ajuns pe poziția a 15-a, dupa ce nu a mai jucat niciun meci de mai bine de cinci luni. Irina Begu s-a calificat in turul doi la Australian Open 2023 și a ajuns pe […] The post…

- Simona Halep (31 de ani, 12 WTA), suspendata provizoriu din tenis, urmarește Australian Open dintr-o vacanța de lux, in Dubai. Simona Halep este suspendata provizoriu, dupa ce a fost depistata pozitiv cu roxadustat, o substanța interzisa, la US Open 2022. Simona Halep, finalista la Australian Open…

- Simona Halep este suspendata provizoriu și in ciuda previziunilor sumbre nu se gandește la un verdict nefavorabil in procesul in care este acuzata de dopaj. Sportiva din Romania a tot postat in aceste zile mai multe imagini de la antrenamente. Chiar in ziua in care a inceput Australian Open 2023 le-a…

- Irina Begu s-a oprit in semifinalele turneului WTA de la Adelaide, insa performanța reușita in Australia o va ajuta pe sportiva noastra sa urce in ierarhia mondiala. Astfel, Irina va inregistra un salt de șase locuri in clasamentul WTA, ea urmand sa se afle pe 28 incepand de saptamana viitoare. Cu 1472…

- Simona Halep (31 de ani, locul 10 WTA) este suspendata provizoriu pentru dopaj inca din octombrie 2022. Jucatoarea de tenis a primit raspunsul final in privința participarii la Australian Open 2023. Iata ce au decis organizatorii. Halep nu a primit „wild card”, motiv pentru care aceasta nu va juca…

- Simona Halep a fost desemnata de Federația Romana de Tenis jucatoarea anului 2022, chiar in plina controversa legata de scandalul de dopaj in care e in prezent implicata. Jucatoarea de 31 de ani, ocupanta locului 10 WTA, e suspendata provizoriu, dupa ce a fost depistata pozitiv cu roxadustat, o substanța…

- Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Patricia Țig vor reprezenta Romania in competiția propriu-zisa, la Australian Open 2023 (16-29 ianuarie). Suspendata provizoriu din circuitele WTA și ITF, in urma testului anti-doping cu rezultat pozitiv de la US Open, Simona Halep (31 de…

- Salt spectaculos de 14 locuri pentru jucatoarea romana de tenis Irina Bara, in clasamentul WTA dat publicitatii luni, 28 noiembrie. Sfert-finalista in turneul de la Montevideo (Uruguay), Bara a urcat de pe 187 pana pe 173. Romania are in continuare patru jucatoare in Top 50: Simona Halep, constanteanca…