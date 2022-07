Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important turneu anual de tenis al Bacaului, „Dedeman Simba Trophy” a intrat in ultima linie dreapta a pregatirilor de start. Competiția ITF dotata cu premii in valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate se pregatește sa-și definitiveze lista celor 20 de tenismeni acceptați direct pe tablou.…

- Dupa 3-3 in meciul tur de acasa, campioana Bacaului a pierdut cu 4-3 returul de sambata, de la Vaslui, contra Rapidului Brodoc, golul decisiv fiind inscris pe final de Ponea Bacaul ramane cu doua echipe in Liga a III-a: Aerostar și FC Dinamo. CSM Bacau a retrogradat la finalul sezonului 2021-2022, in…

- In sedința de miercuri a Colegiului Prefectural, a fost aprobat Planul Integrat de masuri pe care structurile Ministerului Administrației si Internelor il vor aplica pentru a asigura menținerea ordinii si siguranței publice in perioada sezonului estival, respectiv 1 iunie – 18 septembrie 2022. De asemenea,…

- Thermoenergy Group S.A. Bacau informeaza ca, in perioada 10.06 — 10.07.2022, se va sista furnizarea agentului termic pentru apa calda de consum pentru consumatorii arondati la centrala termica CT Bistrița. In perioada 6.06 — 30.06.2022 se sisteaza furnizarea agentului termic pentru apa calda de consum…

- In ciuda statutului de nou promovata și a unui buget la limita supraviețuirii, singura echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 și-a atins obiectivul. Pisicile Roșii vor activa in Liga a II-a și in ediția 2022-2023, dupa ce in sezonul acesta au incheiat Seria 1 pe locul 7, cu 9 puncte. Duminica…

- Garnizoana Bacau, Filiala Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Unitatea Administrativ-Teritoriala Bacau, Arhiepiscopia Romanului și Bacaului și Centrul de Cultura „George Apostu” organizeaza, pe 1 iunie, de la ora 11,00, la sediul Centrului de Cultura, programul „Jertfa eroilor…

- Dupa doi ani de pauza, impusa de pandemia COVID-19, FSC reia cel mai important eveniment caritabil al Bacaului, marcand in același timp un moment festiv: anul acesta Fundatia de Sprijin Comunitar implinește 25 de ani de activitate! Gala Premiilor Comunitații Bacauane este cel mai important și longeviv…

- La o saptamana dupa ce Sala Sporturilor din Bacau a primit numele fostei vice-campioane mondiale la handbal feminin, Narcisa Lecușanu, Sala de Atletism a Bacaului iși schimba, la randul sau denumirea, urmand sa fie cunoscuta drept Sala de Atletism ”Doina Melinte”. Evenimentul ca va oficializa schimbarea…