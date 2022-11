Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu, la prima victorie in Cupa Romaniei dupa 13 ani, cu partida caștigata de CFR Cluj pe teren propriu cu divizionara secunda Dumbravița, scor 5-0, in runda a doua din faza grupelor Cupei Romaniei. De la conferința de presa a plecat iarași, nervos.

- Rapid București a obținut marți prima sa victorie in Grupa C din Cupa Romaniei: echipa antrenata de Adrian Mutu a trecut cu 4-1 de CSC Dumbravița, intr-un meci disputat pe stadionul Giulești.

- CSC Dumbravita a reușit o calificare istorica in faza grupelor din Cupa Romaniei. Astazi, in play-off, alb-verzii au eliminat Politehnica Iași, la loviturile de departajare. A fost 0-0 dupa 90 și apoi 120 de minute de joc, iar la departajare, banatenii s-au impus cu 7-6. Jocul a fost influențat de starea…

- Echipa ieseana a fost eliminata dupa loviturile de departajare din faza de play off a Cupei Romaniei. Fara Claudiu Niculescu pe banca tehnica, iesenii si cei de la CSC Dumbravita au chinuit fotbalul timp de 120 minute. La 11 metri Cristea si Kouadio au ratat, astfel ca timisorenii s-au calificat mai…

- Cu un nou format, unul „european” cu preliminarii si grupe, Cupa Romaniei se anunta o competitie de urmarit in acest sezon. Dupa cateva etape preliminare, astazi si maine se disputa faza barajelor, acolo unde 32 de echipe se lupta pentru 16 locuri care duc in grupe, acolo unde s-au calificat deja direct…

- Timisenele ramase in competita K.O., ambele din „B”, si-au aflat ziua si ora disputarii partidelor in unica mansa pentru intrarea in faza grupelor din Cupa Romaniei. Atat Ripensia – U Craiova 1948, cat si Dumbravita – Poli Iasi se disputa marti, 27 septembrie, dupa masa. Jocurile celor doua chiar se…

- Marți a inceput turul 3 al Cupei Romaniei, faza in care intra in competiție echipele din Liga 2. Cu o singura excepție, echipele din Liga 2 care au evoluat marți au reușit sa treaca mai departe, fiind vorba despre Ripensia Timișoara, CSC Dumbravița, CSM Slatina și Chiajna, ultima avand nevoie de lovituri…

- CSC Dumbravita a debutat cu dreptul in ediția 2022/2023 a Cupei Romaniei. Calificați direct in Turul 3, baieții in alb-verde au reușit o victorie astazi, 1-0, in deplasare, la formația de Liga a III-a Avantul Periam, grupare care trecuse doua tururi pentru a ajunge aici. Meciul s-a desfașurat sub semnul…