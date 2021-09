Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana Bernadette Szocs s-a calificat, sambata, in sferturile de finala ale turneului de tenis de masa Europe Top 16 Cup, care reuneste la Salonic cele mai bune 16 jucatoare de pe continent. Szocs a trecut in optimi de rusoaica Iana Noskova cu scorul de 4-1 (11-9, 13-11, 11-13, 11-6, 11-7)…

- Jucatoarea romana Bernadette Szocs s-a calificat, sambata, in sferturile de finala ale turneului de tenis de masa Europe Top 16 Cup, care reuneste la Salonic cele mai bune 16 jucatoare de pe continent, conform agerpres. Szocs a trecut in optimi de rusoaica Iana Noskova cu scorul de 4-1 (11-9, 13-11,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (23 ani, 142 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 125 de la Karlsruhe (Germania), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, dupa ce vineri a invins-o lejer in sferturi, in doua seturi simetrice, 6-1, 6-1, pe Nastasja Mariana Schunk (Germania,…

- Jucatoarea germana de tenis Andrea Petkovic s-a calificat in semifinalele turneului Winners Open, primul turneu WTA gazduit de Cluj-Napoca si dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, sambata, dupa ce a invins-o pr australianca Seone Mendez cu 6-7 (6), 6-4, 6-1. Petkovic a avut nevoie…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, vineri seara, in semifinalele turneului WTA de la Palermo, dotat cu premii totale de 189.708 euro, dupa ce a invins-o pe italianca Lucia Bronzetti cu 6-4, 7-5. Ruse (23 ani, 137 WTA) a bifat astfel a 12-a sa victorie consecutiva,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (71 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Budapesta (Ungaria), competitie dotata cu premii in valoare totala de 235.238 de dolari. Desi cotata cu a patra sansa la cucerirea trofeului, Irina Begu a fost invinsa, in doua seturi,…

- Jucatoarele germane de tenis Andrea Petkovic si Jule Niemeier s-au calificat in semifinalele turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale in valoare de 189.708 euro, in urma meciurilor disputate vineri. Petkovic a dispus cu 6-2, 7-5 de belgianca Ysaline Bonaventure, in timp ce Niemeier a reusit…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (33 ani, 160 WTA) a ratat calificarea in finala turneului WTA 125 de la Bastad (Suedia), competitie dotata cu premii totale de 115.000 de dolari. In semifinale, Mihaela Buzarnescu a fost invinsa, vineri, 9 iulie, de Nuria Parrizas Diaz (Spania), scor 3-6,…