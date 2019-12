Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Arad, a avut loc Cupa Romaniei la Tineret și Seniori, la tenis de masa, competiție la care au participat și reprezentantele Baniei. CS Universitatea Craiova a obținut o medalie de bronz la secțiunea Tineret prin Cristian Bogdan. Clasamentul la Tineret a aratat astfel: 1. Paul Mladin – CS…

- Echipa masculina de tenis de masa a Universitatii Craiova a incheiat pe locul 7 Etapa Tur din Superliga Nationala. Alb-albastrii au inregistrat sase infrangeri si o victorie la turneul gazduit de Odorheiul Secuiesc (3-5 noiembrie). Alb-albastrii s-au inclinat in fata celor de la CS Mioveni (scor 0-3),…

- Universitatea Craiova, echipa nou promovata in Superliga de tenis de masa, a debutat cu o infrangere astazi, la primul turneu oficial, gazduit de Odorheiul Secuiesc (3-5 noiembrie). Alb-albastrii s-au inclinat in aceasta Etapa Tur de Superliga cu 3-1 in fata formatiei CS Mioveni, nimeni alta decat campioana…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a organizat, la Polovragi si Runcu cea de-a XXVII-a editie a Festivalului International de Umor „Ion Canavoiu”. La ediția din acest an au participat peste 140 de concurenți și invitați din Romania, Bulgaria, Moldova și Ucraina.…

- Smiley iși ia muzica, sufletul și “cea mai tare trupa din sud-estul Europei” și porneste in cel mai mare turneu național sustinut de un artist roman. 15 orase adunate in mai bine de 45 de ore de muzica live, peste 50 de oameni in echipa, lumini, lasere, ecrane, dansatori, invitați surpriza și acces…

- Peste treizeci de ambarcațiuni sunt așteptate la start, la Campionatul Național Alpha Bank Offshore 2019, una dintre cele mai importante competiții de yachting ale sezonului pentru barci mari. Prima etapa debuteaza vineri, 13 septembrie a.c., la Marina Eforie Nord, urmand ca cea de-a doua sa se desfașoare…

- ARAD. UTA joaca duminica, de la ora 11.30, pe „Motorul”, um meci extraordinar de important in economia clasamentului, contra celor de la CS Mioveni. Antrenorul Laszlo Balint zice ca trebuie lasata la o parte, cel puțin deocamdata, euforia tragerii la sorți din Cupa Romaniei. Un meci…

- Astazi, la ora 12.00, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, va avea loc tragerea la sorti a saisprezecimilor Cupei Romaniei. Echipele din esaloanele inferioare au disputat marti si miercuri partidele din turul 4. Din cele optsprezece meciuri jucate, acestea sunt echipele care s-au calificat mai departe,…