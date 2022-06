Tenis: Daniil Medvedev este al doilea finalist la 's-Hertogenbosch (ATP)

Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal l-a invins pe Novak Djokovic la Roland Garros. Campionul spaniol s-a impus in fața liderului mondial intr-un duel memorabil din sferturile de finala ale turneului de Grand Slam. „Regele zgurii” se afla la doar doua partide distanța de cel de-al 14-lea titlu al marii competiții din Paris.…

- Croatul Marin Cilic l-a invins surprinzator, luni seara tarziu, pe rusul Daniil Medvedev, numarul doi mondial, in optimile de finala ale Grand Slam-ului de la Rolan Garros, cu un categoric 6-2, 6-3, 6-2, calificandu-se in sferturile de finala ale Openului

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, detinatorul recordului de titluri la Roland Garros, il va infrunta pe sarbul Novak Djokovic, campionul en titre, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Paris, dupa ce a reusit o victorie in cinci seturi in fata canadianului Felix Auger-Aliassime,…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care a resimtit dureri la un picior, a fost invins de canadianul Denis Shapovalov (numarul 16 mondial), cu 1-6, 7-5, 6-2, joi, in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 5.415.410 euro, cu zece zile inaintea turneului…

- Carlos Alcaraz (19 ani, 9 ATP) l-a invins fara drept de apel pe Alexander Zverev (25 ani, 3 ATP), in finala Mastersului de la Madrid, scor 6-3, 6-1. Dupa ce i-a invins pe Rafael Nadal și Novak Djokovic in „sferturi”, respectiv in semifinale, Carlos Alcaraz s-a distrat in finala cu Alexander Zverev.…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, in varsta de 19 ani, locul 9 ATP si cap de serie numarul 7, a castigat, duminica, turneul de categorie Masters 1.000 de la Madrid, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Tenismanul american Taylor Fritz, numarul 20 mondial, a castigat pentru prima oara in cariera sa turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (California), invingandu-l in finala, cu 6-3, 7-6 (7/5), pe spaniolul Rafael Nadal, care venea dupa o serie de 20 de victorii consecutive de la debutul anului…

- Americanul Taylor Fritz (24 de ani) a caștigat finala turneului de la Indian Wells, 6-3, 7-6 (5) cu Rafael Nadal (35 de ani, 3 ATP), triumf ce l-a urcat pe locul 8 in clasamenul ATP! Taylor Fritz a caștigat al doilea sau titlu ATP la capatul unei finale in care l-a invins pe Rafael Nadal, jucator fara…