- Irina Begu și Sorana Cirstea au acceptat invitația de a participa la prima editie a turneului Tiriac Foundation Trophy. Organizat la Centrul National de Tenis de catre Federatia Romana de Tenis si sustinut de Fundatia Tiriac, turneul cu premii in valoare de 115.000 de dolari este la prima ediție. Turneul…

- Sorana Cirstea (locul 37 WTA) si Irina Begu (locul 42 WTA) vor participa la prima editie a turneului Tiriac Foundation Trophy, care se va desfasura in perioada 10-18 septembrie 2022, la Centrul National de Tenis, potrivit Agerpres. “Sorana Cirstea, jucatoarea din Romania aflata pe locul 37 in clasamentul…

- Perechea Andreea Amalia Rosca (Romania) / Daria Astahova (Rusia) a castigat finala probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 BCR Iasi Open, competitie dotata cu premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In ultimul act, romanca si partenera sa s-au impus, scor 7-5, 5-7, 10-7, in fata perechii…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a castigat duminica turneul BCR Iasi Open (WTA 125), dupa ce a invins-o in finala, in trei seturi, pe Panna Udvardy, din Ungaria, informeaza Gazeta Sporturilor și Agerpres. Este primul titlu WTA cucerit de Ana Bogdan in cariera.La capatul unui meci care a durat…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 75 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 125 BCR Iasi Open, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 de dolari. Cap de serie nr. 3, Ana Bogdan a invins-o, in runda inaugurala, in doua seturi, scor 6-0,…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (34 ani, 133 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 125 BCR Iasi Open, competitie dotata cu premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In turul intai, Mihaela Buzarnescu a intalnit, marti, 2 august, o alta jucatoare din Romania,…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep figureaza pe lista participantelor la turneul WTA 1.000 de la Toronto (Canada), data publicitatii de organizatori, vineri, 15 iulie. Alaturi de Simona Halep se mai regasesc Sorana Cirstea, dar si canadianca de origine romana Bianca Andreescu. Dupa o asteptare…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 108 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Budapesta (Ungaria), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 203.024 euro. In runda inaugurala, romanca a invins-o, in trei seturi, scor 6-2, 5-7, 6-0, pe…