- Tenismenul român Filip Cristian Jianu (320 ATP) a trecut de dominicanul Nick Hardt (361 ATP) și s-a calificat pe tabloul principal al turneului challenger de la Luedenscheid (Germania).Jianu (19 ani) a dispus de Hardt (20 ani), 6-3, 1-6, 6-3, în doua ore si 10 minute de joc efectiv,…

- Federatia Romana de Tenis a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau oficial, ca va organiza un nou turneu ATP Challenger 80, Trofeul Tiriac-Nastase, la Bucuresti in luna septembrie. Dotat cu premii in valoare de 44.820 de euro, noul turneu se va desfasura intre 19 si 26 septembrie…

- Incepe a VIII-a ediție a turneului de tenis de camp Comesad BCR Open. In perioada 2 – 8 august, la Pitesti, la baza sportiva Comesad are loc turneul de tenis de camp Comesad BCR Open, editia a VIII-a. Suprafata de joc este zgura, iar premiile totale sunt de 25.000 de dolari. Turneul este organizat pentru…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse (133 WTA) s-a calificat sambata seara in ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal al turneului de tenis de la Palermo, Italia, dotat cu premii in valoare totala de 235.238 USD, arata Mediafax. Gabriela Ruse a trecut in primul tur al calificarilor…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu (33 ani, 193 WTA) a acces pe tabloul principal de simplu la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o, vineri, 25 iunie, in doua seturi, scor 7-5, 6-1, pe Kristie Ahn (SUA), in ultima runda a calificarilor. Gratie acestui succes,…

