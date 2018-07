Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, numarul 1 mondial in tenisul feminin, va juca impotriva japonezei Kurumi Nara in primul tur al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, in urma tragerii la sorti care a avut loc vineri.

- Alexandra Dulgheru s-a calificat si ea pe tabloul principal la Wimbledon si a devenit a opt-a romanca prezenta in primul tur al celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului. Alexandra Dulgheru (126 WTA) a invins-o in ultimul tur al calificarilor pe principala favorita a fazei preliminare, slovena…

- Tenisul feminin romanesc a obtinut o performanta istorica. Pentru prima oara, opt jucatoare romane se vor afla pe tabloul principal al celui mai prestigios, Wimbledon, in frunte cu liderul mondial, Simona Halep care este si favorita numarul 1. Aceasta performanta s-a implinit ieri, dupa ce Elena Ruse…

- Prima reacție a Mihaelei Buzarnescu, dupa injuraturile de ieri. Ce va face la Wimbledon? ”Simt durere la umar”. Meciul cu Jelena Ostapenko, de azi, din optimile de finala de la Eastbourne, a aratat o Mihaela Buzarnescu mai puțin decisa decat ieri, contra olandezei Kiki Bertens. Favorita 5 s-a impus…

- Jucatoarele romane de tenis Alexandra Dulgheru, Elena-Gabriela Ruse si Irina Maria Bara au obtinut victorii, marti, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului pe iarba de al Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Dulgheru (29 ani, 126 WTA) a trecut in doar…

- Alexandra Dulgheru, pasionata de pictura. A manuit pensula inaintea rachetei de tenis. Sportiva legitimata la CSA Steaua și-a prezentat cea mai recenta opera pe contul de Facebook. La varsta de 28 de ani, Dulgheru ocupa locul 179 WTA. Jucatoarea revine dupa o accidentare. ”Eu, inainte sa joc tenis,…