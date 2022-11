Stiri pe aceeasi tema

Tenismenul american Taylor Fritz s-a calificat in semifinalele Turneului Campionilor, la Torino, dupa ce s-a impus in al treilea meci din Grupa Verde, in fata canadianului Felix Auger-Aliassime, informeaza News.ro.

Sarbul Novak Djokovici s-a calificat, miercuri, in semifinalele Turneului Campionilor, dupa ce a castigat al doilea meci din Grupa Rosie a competitiei de la Torino.

Tenismanul norvegian Casper Ruud (4 ATP) l-a invins duminica in primul meci de la Turneul Campionilor, la Torino, pe canadianul Felix Auger-Alissime (6 ATP) in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-4, informeaza AFP.

Tanarul tenisman danez Holger Rune (19 ani) s-a calificat in prima sa finala de categoria ATP Masters 1.000, dupa ce a reusit sa-l invinga in doua seturi, 6-4, 6-2, pe canadianul Felix Auger-Aliassime, sambata, in penultimul act al turneului de la Paris.

Jucatoarea estoniana de tenis Anett Kontaveit (4 WTA, principala favorita) s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 din capitala tarii sale, Tallinn, dotat cu premii totale de 203.024 de euro, dupa ce a trecut in doua seturi, in optimi, de cehoaica Tereza Martincova (75 WTA).

Jucatorul moldovean de tenis Radu Albot (91 ATP) s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Seul, dotat cu premii totale de 1.117.930 de dolari, dupa ce l-a eliminat in optimi pe americanul Steve Johnson (117 ATP) in doua seturi simetrice, 7-6 (7/3), 7-6 (7/3).

Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP, favorit nr. 3) a declarat sambata ca este pregatit fizic si psihic si ca nu-i este teama de de finala US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, de duminica seara, unde-l va infrunta pe norvegianul Casper Ruud (7 ATP, favorit nr. 5),

Rebecca Diaconescu s-a calificat in finala probei de 50 m spate din cadrul Campionatului Mondial de inot pentru juniori de la Lima.