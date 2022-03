Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Elina Svitolina (27 de ani, 15 WTA) și Anastasia Potapova (20 de ani, 81 WTA) din primul tur al turneului WTA Monterrey, programat astazi, 1 martie, de la ora 21:00 s-ar putea juca in cele din urma. Elina Svitolina a cerut ca sportivii din Rusia și Belarus sa fie acceptați in turnee doar…

- Elina Svitolina, una dintre cele mai vocale personalitați ale sportului ucrainean, a anunțat ca nu va juca meciul sau din prima runda a turneului WTA Monterrey, acolo unde ar fi trebuit sa se dueleze cu rusoaica Anastasia Potapova, decat daca organizatiile care conduc tenisul mondial vor urma recomandarile…

- Rusoaica Anastasia Potapova (20 de ani, 81 WTA) a reacționat, dupa ce ucraineanca Elina Svitolina (27 de ani, 15 WTA) s-a retras de la turneul WTA Monterrey, unde ar fi trebuit sa o infrunte in primul tur. Elina Svitolina a cerut ca sportivii din Rusia și Belarus sa fie acceptați in turnee doar ca sportivi…

- Daniil Medvedev (26 de ani), noul lider al clasamentului ATP, ar putea fi suspendat. Dupa invazia Rusiei din Ucraina, Federația Ucraineana de Tenis cere excluderea tuturor jucatorilor de tenis ruși și bieloruși din circuit. De asemenea, Federația Ucraineana de Tenis cere ca organizarea competițiilor…

- Dincolo de alianța pe plan politic dintre Rusia și Belarus in cazul conflictului din Ucraina, cele doua sunt de aceeași parte a baricadei și in ceea ce privește producția de ingrașaminte pe baza de azot sau de potasiu. In condițiile in care rușii livreaza peste 40% din fertilizanții pe baza de azot…

- Primele zile ale lunii martie se anunța cruciale pentru soarta conflictului din Ucraina, mai ales ca toata lumea este de acord ca invazia ruseasca se prelungește, dand peste cap planurile președintelui rus Vladimir Putin. Fostul ministru adjunct rus de externe Andrei Fedorov spune ca urmatoarele zile…

- "Toate obiectivele Rusiei din prima zi... și chiar și Melitopol, pe care rușii pretind ca l-au cucerit, dar nu vedem nimic care sa confirme acest lucru, sunt inca in mainile ucrainenilor", a spus Heappey pentru radio BBC."Rezistența ucraineana la avansul rusesc pare extraordinara. Toate obiectivele…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 101 WTA) a ratat accesul pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 703.580 de dolari. In ultima runda a calificarilor, romanca a fost invinsa, in doua seturi,…