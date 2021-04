Perechea romano-germana Mihaela Buzarnescu/Anna-Lena Friedsam s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Bogota (WTA), dotat cu premii totale de 235.238 dolari, dupa 7-6 (4), 6-4 cu cuplul indonezian Beatrice Gumulya/Jessica Rompies.



Buzarnescu si Friedsam, favoritele numarul trei, au obtinut victoria dupa o ora si 37 de minute.



Buzarnescu si partenera sa au fost conduse in primul set cu 3-0 si 4-1, dar au reusit egalarea, 4-4, au salvat o minge de set, dar au ajuns in tiebreak, unde s-au impus cu 7-4. Mihaela Buzarnescu…