- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (13 WTA) a fost eliminata duminica seara de pe tabloul principal al turneului de tenis de Grand Slam de la Flushing Meadows, fiind invinsa de sportiva ucraineana Elina...

- Simona Halep, 29 de ani, locul 13 WTA, a fost invinsa de ucraineanca Elina Svitolina, 26 de ani, 5 WTA) in optimile de la US Open 2021, scor 3-6, 3-6, a notat Gazeta Sporturilor . Jucatoarea noastra a ratat revenirea in top 10 WTA. Ucraineanca a fost mai agresiva in momentele cruciale și a reușit prima…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) o va infrunta, duminica, 5 septembrie, pe ucraineanca Elina Svitolina (5 WTA) in optimi de finala la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Desemnata cap de serie nr. 12, Simona Halep s-a calificat in optimi dupa o victorie…

- In turul III la US Open, Simona Halep a uitat de dureri si a invins-o in aproape doua ore si jumatate pe tanara si tenacea Elena Ribakina. Cuplurile cu romani trec in masa in turul II Simona Halep a castigat, ieri, un meci extrem de dificil cu sportiva din Kazahstan, Elena Ribakina (20 WTA). Ea a…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 39 WTA) a ratat calificarea in turul trei la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care se disputa, in aceasta perioada, pe celebra arena de la Flushing Meadows (New York; SUA). In turul secund, Sorana Cirstea a fost invinsa, scor 5-7, 2-6,…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (29 ani, 13 WTA) s-a calificat in turul al treilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, dupa o victorie-fulger in partida cu Kristina Kucova (Slovacia): 6-3, 6-1, confruntarea de la arenele Flushing Meadows din New York durand numai 68 de…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (29 ani, 13 WTA), cap de serie nr. 12, s-a calificat in turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. In runda inaugurala, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-4, 7-6 (3), pe Camila Giorgi (Italia; 29 ani, 36 WTA). Disputata pe…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost eliminata in turul secund al turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii in valoare totala de 1.835.490 de dolari, fiind invinsa in trei seturi, 6-1, 5-7, 4-6, de americanca Danielle Collins, dupa aproape trei ore de joc. Halep,…