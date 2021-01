Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Talaba si Irina Bara au fost eliminate, duminica, in turul I al calificarilor pe tabloul principal al Australian Open, potrivit news.ro. Talaba, locul 205 WTA, a fost invinsa, cu scorul de 6-4, 6-2, de Chloe Paquet din Franta, locul 187 WTA, dupa un meci de aproape o ora si jumatate.…

- Jucatoarele de tenis Arina Sabalenka (Belarus, 10 WTA, favorita nr. 4) si Elena Ribakina (Kazahstan, 19 WTA, favorita nr. 6) s-au calificat duminica in sferturile de finala ale turneului WTA de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale in valoare de 565.530 dolari, in timp ce Garbine…

- Sapte jucatori romani, sase la feminin si unul la masculin, se vor alinia la startul calificarilor pentru tablourile principale de simplu ale turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Marius Copil (30 ani, 216 ATP) va juca al Doha, in Qatar, adversarul sau din primul tur fiind…

- Marius Copil, numarul 216 mondial, va juca impotriva australianului Dane Sweeny, locul 794 ATP, in primul tur al calificarilor la Australian Open, anunța news.ro. La feminin, Irina Bara, locul 119 WTA si favorita 10, va evolua cu japoneza Yuki Naito (184 WTA). Castigatoarea acestui meci va…

- Sezonul 2021 din circuitul profesionist feminin de tenis urmeaza sa debuteze la Abu Dhabi, unde va avea loc un turneu de categoria WTA 500, in perioada 5-13 ianuarie, informeaza Gulf News. Turneul de la Abu Dhabi se va disputa in paralel cu calificarile pentru Openul Australiei, la masculin…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea o va infrunta pe Katerina Siniakova (Cehia), sambata, in finala turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Vineri, in semifinale, Cirstea (30 ani, 86 WTA) a trecut de slovena Polona Hercog (29 ani, 52 WTA),…

- Jucatoarele romane de tenis Gabriela Ruse si Sorana Cirstea s-au calificat, joi, in semifinalele turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Ruse (23 ani, 177 WTA), venita din calificari, a trecut in sferturi de muntenegreanca Danka Kovinic…

- Jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea si Gabriela Ruse s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), in timp ce Jaqueline Cristian a pierdut in primul tur. Cirstea (30 ani, 86 WTA) a surclasat-o pe rusoaica Ana Blinkova (22 ani, 60 WTA), a patra…