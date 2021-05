Stiri pe aceeasi tema

- Noi rezultate bune pentru tenismenii bacauani. De data aceasta, la Cupa Dacus de la Piatra Neamț, ajunsa la ediția cu numarul doi. In competiția derulata recent, la poalele Pietricicai, ACS Moldosport și CSȘ Bacau au fost fruntrașe la mai multe categorii de varsta. Astfel, Mihail Ganea (ACS Moldosport)…

- Bacauanii vor putea verifica in timp util in ce etapa se afla cererea de schimbare a a furnizorului de electricitate sau gaze. Asta dupa ce Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei va lansa o platforma informatica ce va conține datele tuturor clienților și furnizorilor de energie și…

- Cea de-a treia ediție a Trofeului Mizar la tenis, competiție gazduita de baza SCM Bacau și inclusa in Circuitul Național FRT, a ajuns la final. Spre deosebire de anii trecuți, ediția din 2021 a fost rezervata doar categoriei 12 ani, masculin și feminin, dar, in compensație, a pus la bataie un punctaj…

- In acest weekend, pe terenurile bazei SCM Bacau va incepe ediția 2021 a Trofeului Mizar la tenis. Cotat drept turneu de categoria A din Circuitul Național FRT, Trofeul Mizar este adresat in acest an doar categoriei de varsta 12 ani, masculin și feminin. Competiția se anunța una foarte puternica, propunand…

- Bacauanii s-au adunat, incepand cu ora 17.00, in piațeta din fața Palatului administrativ pentru a protesta impotriva noilor restricții instituite de autoritați pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus. Participa mai ales tineri. Astfel, Bacaul se alatura protestelor similare care au loc in…

- Bacauanii care-și vor cumpara locuințe prin programul „Noua Casa” (fostul program „Prima Casa”) vor trebui sa-și asigure proprietațile, pe toata perioada derularii contractului. Locuințele trebuie asigurate impotriva tuturor riscurilor „la o valoare acceptata de o societate de asigurare, dar nu mai…

- Probabil viteza și neadaptarea acesteia la condițiile de trafic au produs, in aceasta dimineața, un accident in comuna Hemeiuș, sat Lilieci. In urma evenimentului rutier, un autoturism s-a rasturnat in curtea unul localnic și a ramas suspendat in plan vertical. Accidentul s-a soldat cu o singura victima,…

- Deputații și senatorii PNL-USR/Plus din comisia de Sanatate au respins amendamentele propuse de parlamentarii PSD Bacau, vizand investiții la blocul operator de la Spitalul Județean de Urgența, precum și la pavilionul medical „Spital Municipal”. Bacauanii solicitasera 17,64 milioane lei pentru dotarea…