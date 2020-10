Stiri pe aceeasi tema

- Patricia Țig (26 de ani și 59 WTA) s-a calificat ieri in turul al treilea la Paris, dupa ce a trecut de Christina Mchale cu 6-4, 6-3 Jucatoarea din Romania a facut un meci precis in turul al doilea și a reușit sa-i anihileze jocul adversarei sale, mult mai obișnuita cu turneele de Mare Șlem. Patricia…

- Perechea formata din romanca Monica Niculescu si japoneza Misaki Doi s-a calificat, miercuri, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de Mare Slem de la Roland Garros, dupa o victorie cu 6-4, 6-2 in fata cuplului romano-maghiar Irina Bara/Fanny Stollar. Niculescu si…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, nr. 2 ATP, al doilea favorit, s-a calificat miercuri fara probleme in turul trei al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-1, 6-0, 6-3, de americanul Mackenzie McDonald (236 ATP). Spaniolul a avut nevoie doar de un pic…

- Jucatorul belgian de tenis David Goffin (12 ATP, favorit nr. 11) a fost eliminat din primul tur, duminica, la turneul de Mare Slem de la Roland Garros. Goffin, sfertfinalist in 2016, s-a inclinat in trei seturi, 7-5, 6-0, 6-3, in fata tanarului italian Jannik Sinner (19 ani, 74 ATP), dupa…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (6 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP de la Hamburg, dotat cu premii totale in valoare de 1.062.520 euro, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-1, de britanicul Daniel Evans (34 ATP). In runda urmatoare,…

- Nu mai putin de sapte jucatoare romane se vor alinia la startul calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de tenis de Mare Slem de la Roland Garros, Mihaela Buzarnescu, Monica Niculescu, Jaqueline Cristian, Irina Bara, Elena Gabriela Ruse, Laura Ioana Paar si Gabriela Talaba.…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (6 ATP, favorit nr. 3) a fost eliminat miercuri, in turul doi al turneului ATP Masters 1000 de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 1.692.169 euro. Grecul s-a inclinat surprinzator in trei seturi, 6-1, 6-7 (9/11), 6-2, in fata italianului Jannick Sinner…

- Austriacul Dominic Thiem (3 ATP) si germanul Alexander Zverev (7 ATP) vor juca finala turneului US Open, în urma victoriilor obtinute vineri la arenele Flushing Meadows din New York, informeaza Agerpres.Thiem s-a impus în penultimul act în fata rusului Daniil Medvedev (5 ATP),…