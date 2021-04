Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilii circuitului profesionist masculin de tenis analizeaza posibilitatea organizarii pe viitor a unui turneu de categoria Masters 1.000 pe iarba in Marea Britanie, inaintea Grand Slam-ului de la Wimbledon, a anuntat presedintele ATP, Andrea Gaudenzi, citat de Reuters, noteaza Agerpres. Competitiile…

- Ministrul francez al Sportului, fosta inotatoare de origine romana Roxana Maracineanu, a evocat posibilitatea ca turneul de Grand Slam de la Roland Garros sa fie amanat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Franta a intrat de sambata in a treia faza nationala…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a declarat ca este interesata mai degraba de castigarea unor titluri de Mare Slem si a unei medalii olimpice decat de a fi pe o pozitie buna in clasamentul mondial, relateaza Reuters. ''Pentru mine, obiectivul este un Grand Slam,…

- Perechea Ivan Dodig (Croatia) / Filip Polasek (Slovacia) a cucerit titlul in proba de dublu masculin din cadrul Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins, in finala, in doua seturi, scor 6-3, 6-4, cuplul Rajeev Ram (SUA) / Joe Salisbury (Marea Britanie), duminica, la Melbourne. Capi…

- Antrenorul Patrick Mouratoglou a opinat ca Serena Williams este in cea mai buna forma fizica din ultimii trei ani si este pregatita pentru duelul cu Simona Halep din sferturile turneului Australian Open, chiar daca jucatoarea romana are moralul ridicat dupa victoria de la Wimbledon din 2019, transmite…

- Japoneza Naomi Osaka si americanca Serena Williams, doua dintre favoritele la castigarea trofeului, s-au calificat joi in optimile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului din circuitul profesionist de tenis, dotat cu premii totale in valoare de 80 milioane dolari australieni.…

- Perechea formata din Horia Tecau și brazilianul Marcelo Melo (favoriți 4) s-a calificat în sferturile de finala ale turneului Murray River Open de la Melbourne.Aflați la primul meci ca echipa, Tecau și Melo au învins, vineri, cu scorul de 7-6(6), 6-2, perechea Nicholas Monroe/Frances…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a retras vineri din turneul Yarra Valley Classic, de la Melbourne, din cauza unei accidentari la umarul drept, la doar cateva ore dupa ce se calificase in semifinale, transmite Reuters. Williams, care are in palmares 23 de titluri de Mare…