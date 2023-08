Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Prerov (Cehia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa abandonul conationalei Alexandra Candatu-Ignatik, la scorul de 5-2 in primul set.Mitu (31 ani, 535 WTA), venita din calificari,…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, principala favorita, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 271.363 dolari, dupa ce a dispus de Peyton Stearns cu 7-6 (7/4), 6-3, potrivit Agerpres.Garcia, care a reusit 10…

- Perechea romano-austriaca Victor Vlad Cornea/Philipp Oswald s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de tenis challenger de la Banja Luka (Bosnia-Hertegovina), dotat cu premii totale de 118.000 de euro, dupa ce a dispus cu 6-3, 5-7, 10-8 de cuplul Zdenek Kolar (Cehia)/Nino Serdarusic…

- Cinci romani s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului masculin de tenis COMESAD BCR Open (ITF), de la Pitesti, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, informeaza Agerpes.Cezar Cretu (1), Sebastian Gima (2), Radu Mihai Papoe (6), Vlad Andrei Dancu (7) si Stefan Palosi au obtinut…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, sambata, in finala turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a invins-o pe Raluka Serban, jucatoare romana care reprezinte Cipru, cu 6-3, 4-6, 6-3.

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu a pierdut, vineri, finala de dublu a turneului ITF de la Montpellier (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, si s-a retras din sferturile de finala la simplu, anunța Agerpres.Mitu, venita din calificari la simplu, a declarat forfait inaintea meciului…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (6 WTA, favorita nr. 6) s-a calificat luni in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a impus lejer in optimi, in doua seturi, 7-5, 6-2, in fata slovacei Anna Karolina Schmiedlova (100 WTA). CITESTE…

- Jucatoarea italiana de tenis Lucia Bronzetti s-a impus sambata in finala turneului WTA 250 de la Rabat, invingand-o in trei seturi pe austriaca Julia Grabher. Lucia Bronzetti (24 de ani, locul 102 WTA) a avut nevoie de doua ore si 48 de minute pentru a se impune in finala turneului WTA 250 Grand Prix…