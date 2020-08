Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse a reusit sa acceada, marti, pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Praga. Tenismena romanca a invins-o pe germanca Tamara Korpatsch cu 7-6 (5), 0-6, 6-4, in ultimul tur al calificarilor. Ruse (22 ani, 173 WTA) a reusit sa se impuna dupa doua ore…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari. Romanca a invins-o fara probleme pe letona Anastasija Sevastova, cap de serie numarul 9, cu un sec 6-2, 6-2. Begu (29 ani, 82 WTA) a reusit o victorie…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, a anuntat ca va lua o decizie in privinta participarii la US Open dupa turneul WTA de la Praga, programat saptamana aceasta, la care este principala favorita, informeaza agentia EFE. "Trebuie sa simt lucrurile, sa vad schimbarile…

- Simona Halep, 28 de ani, numarul 2 mondial, o intalnește luni, in primul sau meci de reluarea circuitului WTA, pe Polona Hercog, o jucatoare pe care a invins-o de doua ori anul trecut pe hard și iarba, potrivit GSP.ro.Romanca este principala favorita la turneul din capitala Cehiei, iar sambata și-a…

- Jucatoarea romana Laura Paar (32 ani, 204 WTA) s-a calificat sambata in turul doi al calificarilor turneului WTA de la Praga (Cehia), dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a invins-o pe jucatoare ceha Linda Noskova (15 ani, 1.100 WTA) cu 6-2, 6-0, conform site-ului competitiei. Paar va juca…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a anuntat, miercuri, ca va participa la turneul WTA pe zgura de la Praga, intre 10 si 16 august, potrivit unei inregistrari video postate pe Twitter de organizatori, transmite AFP. ''Salut pe toata lumea, astept cu nerabdare…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, numarul trei mondial, a debutat cu o victorie, 7-5, 6-1 cu Barbora Strycova, miercuri, in Grupa A a turneului demonstrativ Liverscore Cup, care are loc pe Stvanice, o insula aflata pe raul Vltava, in apropiere de Praga, potrivit site-ului federatiei cehe…