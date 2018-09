Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, Nr.2 mondial, a fost eliminata in turul 2 la turneul de tenis US Open, ultimul de Mare Slem din acest an, ce se desfasoara la arenele Flushing Meadows din New York, fiind intrecuta joi in doua seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Lesia Turenko (Nr.36). Odata cu eliminarea…

- Jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru s-a calificat joi, in runda a doua, atat in proba feminina de dublu, cat si la dublu mixt, in cadrul turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, la arenele Flushing Meadows din New York. Olaru si chinezoaica Xinyun Han s-au impus la dublu feminin cu 6-3,…

- Christ Evert, despre eliminarea Simonei Halep de la US Open: ”A fost o infrangere șocanta”. Infrangerea Simonei Halep inca din primul tur de la US Open cu estonianca Kaia Kanepi, scor 2-6, 4-6, a șocat-o pe Chris Evert. Fosta marea jucatoare de tenis din Statele Unite ale Americii prognozase, inaintea…

- Simona Halep este primul lider mondial al tenisului feminin eliminat in primul tur al turneului de Mare Slem de la US Open, informeaza BBC, dupa ce romanca s-a inclinat luni in fata jucatoarei estoniene Kaia Kanepi (44 WTA) in doua seturi, 6-2, 6-4.In 2017, Halep a pierdut tot in primul tur,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, Nr.1 mondial, a refuzat, vineri, sa se prezinte ca o mare favorita a US Open, ultimul turneu de Mare Slem din acest an, ce va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York, afirmand ca "toate jucatoarele din Top 10 pot castiga acest turneu", relateaza…

- Simona Halep este favorita principala a turneului de Mare Șlem de la US Open, care incepe luni. Vineri seara, organizatorii turneului de la Flushing Meadows au anunțat programul primelor doua zile. Simona Halep va evolua in primul tur impotriva estonei Kaia Kanepi (44 WTA). Partida va avea loc luni,…

