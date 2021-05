Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian (152 WTA) si Monica Niculescu (175 WTA) au acces miercuri in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de tenis de Mare Slem de la Roland Garros. Cristian a trecut in trei seturi, 7-5, 5-7, 7-6 (7/1) de egipteanca Mayar…

- Jucatoarele romane de tenis Alexandra Dulgheru si Gabriela Talaba au pierdut meciurile sustinute, miercuri, in runda a doua a calificarilor pentru principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Dulgheru (31 ani, 444 WTA) s-a inclinat dupa doua ore si 37 de minute,…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu, Jaqueline Cristian si Gabriela Talaba au obtinut victorii, luni, la Paris, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, potrivit Agerpres. Monica Niculescu (33 ani,…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu, Jaqueline Cristian si Gabriela Talaba au obtinut victorii, luni, la Paris, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Monica Niculescu (33 ani, 175 WTA) a trecut de…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek (15 WTA, favorita nr. 15) a zdrobit-o duminica pe Karolina Pliskova (Cehia, 9 WTA, favorita nr. 9) in finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro, invingand-o in doua seturi simetrice, 6-0, 6-0, in mai putin de o ora. Poloneza,…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek (15 WTA, favorita nr. 15) a zdrobit-o duminica pe Karolina Pliskova (Cehia, 9 WTA, favorita nr. 9) in finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro, invingand-o in doua seturi simetrice, 6-0, 6-0, in mai putin de o ora. Foto:…

- Clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii, luni, 19 aprilie, nu a suferit nicio modificare fata de saptamana trecuta. Lidera aiutoritara este Ashleigh Barty, australianca fiind urmata de Naomi Osaka (Japonia) si Simona Halep (Romania).Tara noastra mai are patru…

- Nicio modificare nu s-a produs, fata de saptamana trecuta, in primele zece pozitii ale clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni si in care Romania are din nou cinci reprezentante in top 100. Australianca Ashleigh Barty conduce detasat, urmata de japoneza…