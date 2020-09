SF-ul lui Cristopher Nolan e prima lansare cinematografica importanta de la inceputul pandemiei de coronavirus. In ciuda restrictiilor din cinematografele din intreaga lume si dupa mai multe amanari ale lansarii, filmul are deja incasari de 150 de milioane de dolari la nivel international. La weekendul de debut in Statele Unite, Tenet a fost vazut in 2800... View Article