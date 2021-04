Fictiuni inspirate din fapte reale sau care aduc in scena criminali in serie, programe de divertisment sud-coreene si productii bazate pe jocuri dedicate copiilor reprezinta principalele tendinte mondiale din televiziune care au fost prezentate recent la MIPTV, cel mai mare targ international de continuturi audiovizuale, organizat in acest an in format online din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP marti. Fictiuni inspirate din povesti adevarate si criminali in serie Povestile cu criminali in serie si alte anchete nerezolvate ("cold cases") se bucura de o cota ridicata in randul difuzorilor,…