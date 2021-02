Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 26 ianuarie, incepand cu ora 12.00, are loc conferința online de lansare a Președinției portugheze a Consiliului UE. Citește și: 47,5 miliarde EUR pentru persoanele defavorizate, pentru a depăşi impactul cu pandemia La conferința de presa vor participa E.S. dna Teresa Macedo, ambasadoarea Portugaliei…

- La conferința organizata de Colegiul Medicilor din Romania vor participa și unii dintre cei mai cunoscuți medici care au aparut in media de la debutul pandemiei și pana acum, inclusiv specialiști din Cluj.

- connect: Pentru cititorii noștri mai puțin conectați la mediile sociale, ne poți spune cine este Mihaela Pantea? Cați ani ai, cu ce te ocupi, ce faci in timpul liber? Mihaela Pantea: Sunt o fata de 22 de ani, pasionata de film și online. Am studiat actoria in București și in Londra, in prezent sunt…

- Rezultat al contopirii, in noiembrie 2009, dintre IICCR si Institutul National pentru Memoria Exilului Romanesc INMER , Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania IICCR este o structura guvernamentala infiintata in decembrie 2005 prin Hotararea de Guvern 1724 2005.Scopul principal…

- „Ni s-au facut multe conturi false dupa ce am intrat in Parlament. Am raportat la Facebook, la Instagram,” a declarat George Simion la „Legile Puterii.” „Eu ascult rock. (...) Sa interzicem muzica rock e o bataie de joc. (...) Nu poate sa existe așa ceva. E cont fals. S-au spus multe minciuni in spațiul…

- OnePlus a anunțat The Phone Dome Concert, un eveniment interactiv, alimentat de dispozitivele OnePlus, care va fi gazduit in Danemarca și transmis in direct pe rețelele sociale OnePlus pe 4 decembrie, la ora 20:00. Intr-un an in care conexiunile interumane au suferit cel mai mult, OnePlus a vrut sa…

- 90% dintre participantii la un sondaj derulat de www.glami.ro au raspuns ca au implementat ori sunt in curs de implementare masuri pentru un al doilea lockdown Covid-19.Ca parte din aceste masuri: ●94% dintre magazine se concentreaza pe social media ca un canal de marketing si vanzare…

- Jasmina Negrea Dragan se va intalni in marea finala cu ceilalți zece preferați ai telespectatorilor de pana acum: Andrei Ungureanu (Omul cu Tourette), Giorgiana Lupu, Biba Struja, Ștefan Nistor, Madalin Ghioc, Cristi Manolescu, Alin Georgescu, Gabriela Porumbacu, Mihai Tasici și Petre Danuț Irinel. …