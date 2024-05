Stiri pe aceeasi tema

- Romania este printre statele europene cu cele mai reduse competențe digitale la nivelul populației. Paradoxal, stam foarte bine la numarul de experți in domeniu, mulți dintre ei cu studii in strainatate și cu mentalitați flexibile. Uniunea Europeana aloca foarte mulți bani pentru transformarea digitala,…

- AVE (Asociația pentru Valori in Educație) a deschis inscrierile pentru Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2024, eveniment prin care pune in prim-plan realizarile directorilor din liceele, școlile și gradinițele publice din Romania. Inscrierile se pot face online pana pe 10 iulie 2024 (ora 23:59).…

- ”Ministerul Mediului a emis astazi acordurile de mediu pentru patru parcuri eoliene propuse a se realiza pe raza comunelor Ciuchici, Naidas, Sasca Montana, Racasdia, Vrani, Berliste si Ciclova Romana din judetul Caras Severin”, anunta, vineri, Ministerul Mediului. Sursa citata a precizat ca cele patru…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 22 aprilie 2024, un mesaj cu prilejul Sarbatorii de Pesah. Mesajul a fost prezentat de catre Sergiu Nistor, Consilier Prezidential Departamentul Cultura, Culte si Minoritati Nationale, in cadrul ceremoniei desfasurate la Templul Coral din Bucuresti.Va…

- Marti a inceput prohibitia generala a pescuitului in Romania in toate apele naturale din tara, conform Ordinului nr. 561/2023/11/2024 aprobat de Ministerul Agriculturii si Ministerul Mediului, activitatea comerciala si recreativa urmand sa fie reluata in bazinele naturale pe data de 8 iunie, cu unele…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania pot participa la sesiunea de inscrieri la fondurile europene, anume granturi de cate 500.000-3 milioane de euro pe proiect, pentru digitalizare. Masura este intitulata „Schema de minimis și Schema de Ajutor de Stat in Contextul Digitalizarii…

- Cunoscutele mori de apa de la Rudaria, din Banatul de Munte și chiar cele mari din județul Timiș vor fi promovate in țara vecina. Asociația timișoreana „Acasa in Banat” scoate in prim plan aceste bogații patrimoniale pentru a atrage atenția asupra importanței acestor repere ale harții mulinologice din…

- Repartitoarele de caldura au devenit subiectul unei aprinse dezbateri in societate, generand opinii imparțite și controverse aprinse. Avand capacitatea de a reduce semnificativ factura la caldura pentru locatari, unele voci susțin cu tarie necesitatea instalarii acestora in apartamentele din blocurile…