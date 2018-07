Tendinte si idei inedite in eCommerce: Livrare direct in frigider, curieri pe triciclete electrice

Stiri pe aceeasi tema

- Despre Gabriela Cristea "i Tavi Clonda "tim cu to:ii cE formeazE unul dintre cele mai reu"ite cupluri din showbizul romanesc. Cei doi sunt extrem de indrEgosti:i unul de celElalt "i nu rateazE nicio ocazie de a-"i demonstra acest lucru.

- In Hawaii, eruptia vulcanului Kilauea s-a intensificat si ameninta noi zone locuite. In urma unei noi erupții, o persoana a fost ranita, dar problema este ca rauri de lava se indreapta spre zonele locuite.Citește și: ALERTA in Capitala: un copil a murit și parinții au orbit, dupa ce au mancat…

- Opera, unul dintre cele mai bune browsere web disponibile utilizatorilor de Android, primeste cateva functii noi, ajutand folosirea pe timp de noapte, introducerea adreselor URL si preluarea codurilor QR. Gandit pentru o utilizare lipsita de griji, Opera vine cu modul Ad Block integrat, functie data…

- Cu ocazia Zilei Europei, Centrul de Informare EUROPE DIRECT Buzau a organizat concursul de filme de scurt metraj cu tema „Patrimoniul Cultural buzoian prin ochii copiilor”. 17 echipe de elevi din scoli si licee buzoiene au concurat, realizand filme de scurt metraj cu o durata maxima de 3 minute, respectand…

- Un prezentator celebru a dezvaluit ca are cancer la rinichi și se va opera. Din acest motiv, jurnalistul va fi „plecat pentru doua saptamani”. Anunțul a fost facut la sfarșitul emisiunii pe care acesta o prezinta.

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a cerut luni, la Tribunalul Bucuresti, prin intermediul avocatului sau, lamuriri privind implicarea Serviciului Roman de Informatii (SRI) in dosarul in care acesta este acuzat de fapte de coruptie, intr-un dosar in care este implicat si fostul primar al Constantei…

- Cei care cumpara produse alterate, pot depune o plangere catre ANSA chiar in magazinul unde au fost trasi pe sfoara. Acest lucru este posibil deja in 20 de marketuri din tara, unde Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor a instalat boxe pentru petitii.

- Mihai Traistariu a trecut la muzica lautareasca. Artistul a vorbit in direct la Antena Stars, despre deciziile importante pe care le-a luat pe plan profesional, dupa eșecul de la Eurovision. Mai mult, Mihai isi va face un nou implant de par , in urma unei greșeli facute de medicul sau. Artistul a povestit…