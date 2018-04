Tendinţe pentru unghii în 2018 Tendințe pentru modele de unghii la moda in 2018 Forma și lungimea Daca crezi ca lungimea uluitoare a unghiilor este elementului cheie care va atrage privirile, afla ca te inșeli. Acest lucru era la moda și la mare cautare anii trecuți, insa dat fiind faptul ca ilustrau clar un aspect nenatural, acest lucru trebuie evitat anul acesta, așa ca ar fi bine sa nu lași unghiile sa fie foarte crescute și lungi. Se pare ca o construcție cu gel a unghiilor a fost inlocuita cu oja-gel, fiind cu mult mai practica. Aceasta ofera durabilitate manichiurii tale și pune pe primul loc un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dar sunt si foarte multe beneficii ale lamaii pe care multi dintre noi nu le cunoastem. Foloseste lamaia sub orice forma cu putinta: sub forma de suc, in ceai, in alte bauturi, ca dressing la salata, sub forma de cataplasma sau atunci cand faci baie. Vei avea numai de castigat. Iata beneficiile…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Chiar daca suntem copii sau adulti, tuturor ne plac dulciurile. Prajiturile pe care le gasim în comert însa nu sunt nici pe departe naturale. Pe lânga zaharul în exces, prajiturile din comert contin si indulcitori artificiali. …

- Trecerea timpului face ca mai multe obiecte sa isi piarda din valoare si intensitate si tocmai din acest motiv iti aratam care sunt printre cele mai importante cinci tendinte din 2017 pe care nu trebuie sa le mai duci mai departe si in anul 2018. Prea mult alb in casa Mult timp albul a fost nuanta care…

- Izometria joaca un rol esențial in lucrarea musculaturii corporale. Daca vrei sa vezi rezultate frumoase intr-un timp bun apeleaza cu toata increderea la aceasta ramuri a sportului. Poți sa o faci oriunde, fie ca ai la indemana o canapea, o masa, fie un scaun sau doar propriul tau corp.…

- Sunt cateva produse alimentare care trebuie sa se regaseasca in dieta ta zilnica. Ele sunt bogate in substanțe nutritive de care organismul are nevoie pentru a putea face fața stilului de viața "bussy", și anume: Banana Știm ca nu trebuie sa treaca nicio zi fara a manca un fruct. Banana este…

- Daca ai avea o cutie cu hartii secrete, ce lacat ai alege ca sa le ții bine incuiate? Privește cu atenție cele 4 lacate din imaginea de mai sus și alege unul. Modelul pe care il alegi ar putea dezvalui cateva amanunte interesante despre firea ta interioara. Cu toții avem ceva de ascuns, cu toții avem…