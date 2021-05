Nu mai sunt rezervați doar persoanelor cu probleme de vedere, ochelarii au devenit, de asemenea, adevarate accesorii. Atat de mult, incat s-au dezvoltat multe forme, nascandu-se noi tendințe pentru a satisface toate stilurile și toate dorințele. Mari, mici, cu rame rotunde sau hexagonal, transparent, colorat sau cu model? Nu este... The post Tendințe ochelari de vedere 2021: modele esențiale pentru stilul tau appeared first on Tabu .