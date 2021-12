Tendințe modei pentru bărbați în sezonul toamnă iarnă 2021/2022 (P) A fost un an ciudat pentru intreaga lume și, bineințeles, acesta a avut un impact considerabil asupra modei, dar mai ales asupra inspirației pentru designeri. Sezonul rece aduce colecții la fel de relaxate ca cele din primavara/vara, cand pantalonii de jogging erau in trend. Designerii au revizitat și au experimentat cu piesele esențiale din garderoba unui barbat, ca un raspuns pozitiv la evenimentele ce au avut loc; jachete barbați deconstruite, camași barbați cu modele geometrice și nuanțe de roșu, iata care sunt cateva din trendurile acestui sezon. Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

