Tendinte in materie de incaltaminte - ce modele completeaza tinute stilate in 2018 Tendintele in moda vor fi intotdeauna in vizorul celor care doresc sa se evidentieze in multime. Rolul pe care il joaca incaltamintea intr-o tinuta este unul deosebit de important si considerat atat in randul reprezentantelor feminine, cat si a celor masculini - o carte de vizita. Asadar, daca vrei sa iti faci o prima impresie corecta despre cineva, orienteaza-ti privirile asupra incaltamintei - cu subtilitate desigur.



Pentru a te incadra in tipare si constitui cu fiecare ocazie o prezenta inegalabila, iata care sunt recomandarile expertilor Pantoful galben cu privire la modelele de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un retur cu emoții, la Targoviște Nici in prima etapa din dubla confruntare a barajului pentru ramanerea in Liga I elevii lui Adrian Mutu nu au convins. Au practicat un joc anost, fara sclipiri, fara faze de poarta periculoase, fara vlaga, am putea spune. Fotbaliștii Chindiei au jucat de la egal la…

- Fiul Valentinei Pelinel și al lui Cristi Borcea a implinit doi ani. Micuțul nu l-a avut alaturi pe tatal sau, aflat dupa gratii. Baiețelul Valentinei Pelinel și al lui Cristi Borcea, Milan, a implinit doi ani. Fiul celor doi a venit pe lume in data de 8 iunie 2016 . “Astazi este doar despre el, Milan.…

- T. Toader: Presedintele are obligatia de a pune in aplicare decizia CCR Ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Foto: Agerpres. Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat astazi, la Timisoara, ca presedintele României are obligatia de a pune în aplicare decizia Curtii Constitutionale,…

- Nunta constituie unul dintre cele mai semnificative evenimente din viața unei persoane – de aceea, orice femeie așteapta cu nerabdare sosirea acestei zile speciale. Inainte de acest pas, insa, deosebit de important este momentul cererii oficiale in casatorie. Pentru un barbat, una dintre cele mai mari…

- Potrivit Legii nr. 95/2018, incepand cu 27 aprilie, studentii, masteranzii si doctoranzii vor beneficia de gratuitate la biletele de tren, indiferent de varsta. Pana acum de aceasta gratuitate beneficiau doar cei cu varste mai mici de 26 de ani. Asadar, prin acest act normativ, se elimina limita de…

- Moda avanseaza cu pasi repezi. Deseori nu reusim sa fim la curent cu ea, insa ne putem adapta cerintelor. Pantofii sunt unele dintre cele mai importante piese vestimentare ale momentului. Cu ajutorul lor putem sa transformam o tinuta simpla, in una eleganta sau casual. Ocaziile speciale si zilele obisnuite…

- Atunci cand nu beneficiezi de un spatiu generos, creativitatea poate fi marele tau atu. Daca ai o camera de dimensiuni reduse nu inseamna neaparat ca ea trebuie sa fie aglomerata si lipsita de farmec. Alegand un mobilier potrivit te poti bucura de camera visurilor tale chiar si intr-un spatiu redus.…

- Piesa vestimentara a primaverii este, cu siguranța, eșarfa. Odata cu venirea caldurii, ținutele noastre devin mai colorate și mai fresh, iar o eșarfa completeaza perfect un outfit lejer. Așadar, ce eșarfe se poarta in 2018 și care dintre ele se potrivesc cel mai bine stilului tau? Cele elegante sau…