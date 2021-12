Tendințe care vor continua în 2022 – telemunca, criptoactivele și investitorii individuali Pandemia a accelerat disrupția tehnologica in 2021 și a creat tendințe care sunt gata sa continue și anul viitor. Poate cea mai vizibila dintre tendințe pe piețele financiare de la inceputul pandemiei Covid-19 a fost interesul uriaș al investitorilor pentru tehnologie și criptoactive in acest an, interes care se va manifesta, cel mai probabil și in 2022. Un comentariu al analistului eToro, Bogdan Maioreanu O alta tendința care a fost accelerata de pandemie se refera la forța de munca. Organizațiile au fost nevoite sa reinventeze munca trecerea la telemunca, care era incipienta inainte de pandemie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

