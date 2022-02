Tendința esențială de machiaj inspirată din serialul „Bridgerton” Eye blush-ul este cea mai noua tendința de machiaj pentru 2022! Make-up artiștii spun ca o s-o iubești, pe masura ce renunțam la masca de protecție. Greu de ratat succesul orbitor al serialului Bridgerton de pe Netflix , dar mai presus de toate, este imposibil de negat impactul pe care... The post Tendința esențiala de machiaj inspirata din serialul „Bridgerton” appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru 2022 și 2023 se anticipeaza majorari de 7,2% și 7,8% la salariu. Tendința de creștere a salariului va fi determinata de deficitului forței de munca și, drept urmare, a necesitații angajatorilor de a putea atrage noi angajați. Așa cum in 2021 pensia medie s-a majorat, estimativ, cu circa 7%, pentru…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta, miercuri seara, ca se asteapta, din aprilie incolo, la o scadere a pretului la gaz care va angrena si o scadere a pretului la energie electrica. Ministrul precizeaza ca aceasta este tendinta mai ales ca, pe timp de vara, consumul este mult redus. ”Nu ne…

- Antonia se confrunta in ultima perioada cu mulți hateri pe rețelele de socializare, astfel ca frumoasa artista nu s-a mai abținut și a rabufnit. La cererea mai multor persoane, vedeta a postat mai multe fotografii nemachiata și fara filtre de infrumusețare, astfel ca a starnit un val de controverse…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca va fi nevoie de intre una si trei saptamani pentru a analiza si a concluziona pe baza datelor stiintifice culese privind noua varianta Omicron si a determina cu mai multa claritate capacitatea sa de transmitere, gravitatea bolii pe care o poate cauza si,…

- Bitcoin a scazut sambata cu 12,14%, pana la 47.176,09 dolari, pierzand 6.567,6 dolari fața de inchiderea anterioara, relateaza Reuters. Bitcoin, cea mai mare și cea mai cunoscuta criptomoneda din lume, a scazut cu 31,6% de la maximul anului de 69.000 de dolari, atins pe 10 noiembrie. Ether,…

- Primul liceu hibrid din Romania a inceput cursurile. La liceul internațional hibrid Spark, din Cluj-Napoca, elevii aleg ce materii vor sa studieze. Primul liceu hibrid din Romania a inceput cursurile, iar la liceul internațional hibrid Spark, elevii aleg ce materii vor sa studieze. La…

- Debutantul Senan West va juca rolul printului William in al cincilea sezon al serialul „The Crown”, informeaza Variety, arata News.ro. Dupa o indelungata cautare, a fost gasit printul William al „The Crown” in persoana lui Senan West, in varsta de 13 ani, fiul actorului Dominic West, cunoscut…

- Considerat cel mai de succes show TV din istoria acestei platforme de streaming, serialul „Squid Game” (Jocul calamarului) anunța cel de-al doilea sezon. Creatorul serialului, Hwang Dong-hyuk, a declarat la randul sau la un eveniment organizat luni in Los Angeles ca „planuieste” sa continue actiunea…