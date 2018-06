Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat luni, la Instanta suprema, ca i-a oferit Alinei Bica, fosta sefa a DIICOT, cadouri de ziua ei constand intr-un ceas Rolex, in valoare de 5.000 de euro, si o poseta...

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat, luni, la instanța suprema, unde a fost audiat ca martor in dosarul in care Alina Bica este judecata alaturi de Adriean Videanu, ca i-a facut acesteia mai multe cadouri drept recunoștința pentru ajutorul pe care ar fi urmat sa i-l acorde in dosarul CAROM. Afaceristul…

- Ovidiu Tender, audiat, luni, ca martor, in dosarul in care Alina Bica este judecata alaturi de Adriean Videanu, le-a spus judecatorilor ca, dupa arestarea Alinei Bica și ramanerea in pronunțare a dosarului CAROM, a facut denunțuri din Cuba, prin e-mail sau fax, pe numele fostei șefe a DIICOT, fiind…

- Mai multi magistrati vor fi audiați, luni, la ICCJ in dosarul in care Alina bica este cercetata alaturi de Adriean Videnu. Unul dintre cei care vor da declaratii la termenul de astazi este Mihai Udroiu, judecator, fost consilier al Alinei Bica.De asemenea, alti doi magistrati de la DIICOT…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca a fost „ordonat” si este „o actiune clara, comanda de la Iohannis” faptul ca lui Daniel Horodniceanu i-a fost prelungit mandatul de procuror sef al DIICOT, interimar, in contextul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus plangere penala impotriva premierului…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, cere presedintelui avizul pentru inceperea urmaririi penale fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea... Source

- Dosarul in care sunt judecați pentru fapte de corupție fosta șefa a DIICOT, Alin Bica și omul de afaceri Adriean Videanu, s-ar putea incheia definitiv, in 11 iunie, cand completul de cinci judecatori a stabilit ca va audia ultimii martori din dosar și va asculta pledoariile finale. Concret, la termenul…

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte, marti, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru…