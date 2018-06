Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat, luni, la instanța suprema, unde a fost audiat ca martor in dosarul in care Alina Bica este judecata alaturi de Adriean Videanu, ca i-a facut acesteia mai multe cadouri drept recunoștința pentru ajutorul pe care ar fi urmat sa i-l acorde in dosarul CAROM. Afaceristul…

- Elena Udrea a povestit cum și cand și-a dat seama ca urmeaza sa fie arestata la cererea Laurei Codruța Kovesi! Ion Cristoiu a relatat o dezvaluire pe care i-a facut-o Udrea. Totul s-a intamplat la o petrecere, de ziua lui Basescu, la Sinaia.”Elena Udrea mi-a povestit cum și-a dat seama ca…

- La termenul de luni, de la ICCJ, in dosarul in care Alina Bica si Adriean Videanu sunt acuzati de coruptie, judecatorul a dispus pentru 11 iunie citarea mai multor martori, intre care si Ovidiu si Nicoleta Tender, Ana Maria Topoliceanu si Mihail Udroiu. Magistratii au anuntat si finalul procesului,…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, la B1, ca Liviu Dragnea ar fi fost vizat de un flagrant al DNA in perioada cand era vicepremier, actiune care ar fi fost anulata in cele din urma si ca urmare a unui sprijin primit de la o persoana din SRI. Același sprijin l-ar fi primit și firma Tel Drum, a…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Elena Udrea și Sebastian Ghița l-au vizitat acasa inaintea de numirea Laurei Codruța Kovesi, confirmand, practic, ceea ce afirmase Udrea anul trecut. Fostul premier Victor Ponta a dezvalui intr-un interviu acordat pentru stiripersurse.ro ca decizia numirii in funcție a procurorilor-sefi…

- Chiar daca parea de neconceput , se pare ca au fost si vremuri in care Liviu Dragnea si Laura Codruta Kovesi nu aveau nimci de impartit sau macar asa afirma un alt personaj politic implicat in multe scandaluri cu iz penal. Vorbim aici despre Elena Udrea. Aceasta a anuntat ca in trecut. Liviu Dragnea…