Tenda U18 AX1800, adaptor USB pentru Wi-Fi 6 pe PC-uri vechi [TECH REVIEW]

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de duminica, 26 martie, polițiștii Biroului Poliție Autostrazi – Autostrada A1 București-Ramnicu Valcea au desfașurat o acțiune, pe Autostrada A1, pentru creșterea gradului de siguranța rutiera pe acest sector de drum. Acțiunea a vizat depistarea conducatorilor auto care nu respecta regimul…

- FOTO| Șofer roman de TIR, MORT in Ungaria. A intrat cu viteza in camionul altui roman, oprit pe prima banda a autostrazii FOTO| Șofer roman de TIR, MORT in Ungaria. A intrat cu viteza in camionul altui roman, oprit pe prima banda a autostrazii Un șofer roman de TIR a murit joi dimineața pe o autostrada…

- Acer iși extinde portofoliul de echipamente wireless cu cele mai recente tehnologii și cele mai bune specificații. Rezumat: Routerul Acer Predator Connect W6, AX7800 Tri-Band. Wi-Fi 6E (FF.G22WW.001) susține cerințele celor mai pretențioși utilizatori atat pentru gaming cat și in mediul de business,…

- O persoana a murit vineri, intr-un accident pe A5, intre Bruchsal și Karlsruhe, in Germania. Potrivit primelor constatari, presupusa cauza a accidentului ar fi faptul ca șoferul vinovat, un camionagiu, era sub influența alcoolului, scrie portalul regional de știri Badische Neueste Nachrichten.Potrivit…

- Peste jumatate dintre cladirile in care functioneaza spitalele aflate in subordinea directa a Ministerului Sanatatii sunt mai vechi de 60 de ani, unele dintre ele fiind construite acum mai bine de un secol. Cu toate acestea, in ultimii noua ani Ministerul a directionat 75% dintre fondurile investite…

- Sedinta va avea loc la jumatatea lunii martie 2023 Conducerea societatii Neptun Olimp SA este convocata in sedinta pentru a scoate la vanzare niste bunuri pe care le detine. Decizia a fost afisata recent in Monitorul Oficial al Romaniei. Astfel, Consiliul de Administratie al Societatii Neptun Olimp…

- Programul ‘Rabla local’, asteptat de anul trecut de cei care au masini vechi, dar nu au bani pentru una noua, va incepe luna viitoare. Potrivit acestui program, posesorii de rable ar urma sa primeasca 3.000 de lei daca vor casa masina. Nu sunt obligati sa cumpere una noua, ca in cazul programului clasic…