- BULETIN DE PRESA, 4 iulie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 4 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.861 au fost externate, dintre care 19.854 de pacienți vindecați și 1.007 pacienți…

- Documente atasate: HG 32 "Astazi, 29 iunie, a avut loc ședința CNSU, condusa de Premierul Ludovic Orban, la finalul careia a fost adoptata hotararea numarul 32. Printre cele mai importante masuri din hotararea CNSU se regasește propunerea instituirii sancțiunii complementare de suspendare…

- 269 noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in Romania. Au murit in total 1.634 persoane și s-au vindecat 18.912. Pana luni, in Romania au fost confirmate 26.582 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 18.912 au fost declarate vindecate…

- 269 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din doar 4.779 de teste prelucrate, iar alte 22 de decese au fost raportate. Procentul cazurilor depistate in numarul de teste este 5,6%. Bilanțul total al infectarilor ajunge la 26.582, in timp ce numarul deceselor…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 23 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.505 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.187 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.539 persoane diagnosticate…

- Pana astazi, 15 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.165 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.817 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1427 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.…

- Pana astazi, 14 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.999 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.719 au fost declarate vindecate și externate.Avand in vedere creșterea numarului de cazuri noi din ultimele zile, pentru…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca inca 8 pacienti cu COVID-19 au murit, potrivit raportarii oficiale a Institutului National de Sanatate Publica. Bilantul epidemiei de coronavirs in Romania ajunge la 1296 de decese. Deces 1289 Femeie, 92 ani, județ Bistrița-Nasaud. Data confirmare: 14.05.2020.…