- Joi, la Sectia 1 Politie din Capitala, s-a prezentat un barbat care a predat politistilor un portofel cu bani si documente, gasit cu cateva ore inainte pe o strada. Proprietarul portofelului si politistii sustin ca sunt surprinsi de acest gest.

- Cine finanțeaza Academia Rapid. Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, spune ca a renunțat la finanțarea directa a echipei din Liga a 4-a, din cauza ca gruparea nu a putut fi preluata de primarie. Edilul va susține totuși indirect echipa din Liga a 4-a, prin crearea unei baze de antrenament. ”Baza ProRapid…

- Rac Persoanele nascute sub semnul Rac au avut parte de un an dificil in 2017, insa in luna mai, acestia isi vor lua revansa. Nu doar ca vor avea noroc de bani si ii vor obtine foarte usor, insa se pare ca pot sa apara schimbari pe plan sentimental. Scorpion Nativii Scorpion au…

- In Republica Moldova, potrivit datelor oficiale, 30% dintre copiii internați in spitale s-au nascut cu malformații congenitale. Cu o natalitate in scadere, in Moldova, circa 5% dintre nou-nascuți sufera de afecțiuni ereditare, acestea fiind unele dintre cauzele principale ale mortalitații crescute in…

- Banii i-au luat mintile unui barbat din New Delhi. Acesta a recurs la o miza extrema pentru a-si satisface dependenta de jocurile de noroc, iar politia nu a miscat un deget. Moshin, un cunoscut impatimit al jocurilor de noroc, si-a pus la bataie propria familie, in timpul unei partide contra unui barbat…

- # Neinspiratii hoti au plecat noaptea la furat banii primariei Leordeni, crezand ca, weekend fiind, pustiu si intuneric, au timp suficient sa fure gramada de bani din seiful primariei… Asa credeau ei! Inarmati cu hotarare si perseverenta, n-au dat inapoi nici macar cand au vazut ca…

- Un concert caritabil in susținerea copiilor cu nevoi speciale și ai celor din familii adoptive a avut loc in Capitala. Evenimentul s-a desfașurat cu sprijinul autoritaților municipale. Familia Matei care cresc doi copii biologici si cinci adoptivi.

- O fetita de 8 ani din Satu Mare și-a donat banii salvatorilor montani din Cavnic dorind ca prin gestul sau sa ii poata ajuta sa-si cumpare echipamentele necesare pentru salvarea persoanelor accidentate pe partie. O copila de opt ani din Satu Mare a facut un gest emoționant fața de salvamontiștii din…