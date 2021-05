Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Claului Sportivilor, Bebino a fost achitat de judecatori. judecatorul a considerat ca nu sunt probe impotriva sa. „Bebino” si doi membri ai unui clan rival, Cezar Roberto Petcu, zis „Joe” si Constantin Mohamed Ionescu, au fost trimisi in judecata pentru tentativa de omor dupa o rafuiala sangeroasa…

- Tribunalul Bucuresti a emis o prima sentinta in dosarul de tentativa de omor in care a fost trimis in judecata liderul Clanului Sportivilor, Emil Marius Alecu, zis „Bebino”. Acesta a fost achitat, judecatorul considerand ca nu sunt probe impotriva sa.

- Nu înțelegem cine protejeaza coloana a V-a a Federației Ruse la Chișinau, sau înțelegem dar nu pricepem de ce. Șor , Usatâi, Dodon și Voronin ar fi trebuit sa fie dupa gratii conform principiilor statului de drept, dar ei sunt liberi și concura la funcții importante…

- Departamentul american de stat, a inclus, in raportul anual privind drepturile omului, cazul filarii a doi jurnalisti si a doi magistrati romani intr-un local din Capitala. Documentul precizeaza ca procurorii militari au deschis o ancheta privind supravegherea si filmarea ilegala.

- Soferii care au ales sa circule pe Autostrada Soarelui, astazi, 28 martie, au trebuit sa dea un test al rabdarii. Asa cum se poate observa in imagini, coloana de masini se intindepe 3 km. Se circula in conditii speciale pe A2 Autostrada Soarelui, care leaga litoralul de Capitala, trece printr o perioada…

- Traian Basescu reacționeaza dur dupa ultimele intamplari legate de circulația metroului din Capitala. Catalin Drula ar fi trebuit sa se adreseze vineri dimineața instanței de judecata. Daca nu dialogheaza cu Ion Radoi greșește, spune Traian Basescu, fost ministru al Transporturilor: „ Eu, chit ca ma…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, crede ca unii dintre cei care au protestat sambata, in Bucuresti, impotriva restrictiilor COVID-19 ar putea deveni nu numai oameni infectati, dar ar putea sa ii imbolnaveasca pe altii. Vlad Voiculescu a fost intrebat duminica seara, ce parere are despre…

- Curtea de Apel Constanta a decis la finele saptamanii trecute achitarea soferului pentru ucidere din culpa. Magistrati au concluzionat ca fapta imputata soferului nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege. Totodata, Curtea de Apel a respins ca nefondate…