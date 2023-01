Stiri pe aceeasi tema

- Dubla crima din Bran a șocat Romania! Nicu și Alexandra au fost uciși cu sange rece in propria locuința, iar principalul suspect este chiar varul paramedicului. Fratele barbatului face marturii șoc despre cele intamplate ieri! Ce a dezvaluit despre presupusul vinovat, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla s-au intalnit cu cele mai neașteptate situații in aventura America Express. Show-ul de la Antena 1 incepe pe 15 ianuarie, de la ora 20:00. Mai sunt doar cateva zile pana cand America Express – Drumul Aurului , cel mai așteptat reality show din Romania, incepe la Antena…

- Incepe sa devina ceva obișnuit sa gasești in ape curgatoare specii de pești care nu ar trebui sa se afle acolo. In Baia Mare am avut o cega fotografiata de jurnalistul Ziarmm.ro in apele raului Sasar, iar acum la Oradea a fost depistat un pește … Piranha. „Cand credeai ca le-ai vazut pe toate, bang,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, in cadrul Conferintei nationale „Comunismul romanesc”, ca „trebuie repetat cu putere si convingere, ca sa auda si sa inteleaga intreaga societate romaneasca” faptul ca „regimul comunist din Romania a fost un regim criminal, a aratat seful Executivului”.

- Conf. univ. dr. Lucian Parvulescu de la Universitatea de Vest din Timisoara a descoperit și descris un nou animal. Acesta este unic in lume, iar in Romania se gasește doar intr-o anumita zona. El are dimensiuni mici, o culoare deschisa și a reușit sa ii surprinda pe cercetatori. Pe teritoriul nostru…

- In fiecare vineri seara, in centrul vechi al orașului Doha, are loc o vanzare a articolelor de anticariat, dar realizata intr-un mod extrem de spectaculos, imitand o mare licitație pentru tablouri celebre sau opere de arta de mare valoare. Campionatul Mondial din Qatar se va desfașura in perioada 20…

- Un urs a coborat, in mijlocul zilei, in apropierea unui loc de joaca din Predeal , in timp ce locul era plin de copii. Ursul a fost filmat, luni, in plina zi in timp ce se plimba prin Predeal, la cațiva metri de un loc de joaca in care sunt mai mulți copii și parinți. Un barbat a surprins de la balcon…

- The Directorate for the Investigation of Organized Crime and Terrorism (DIICOT) prosecutors, police officers and gendarmes carried out, on Wednesday morning, more than 50 operative actions aimed at dismantling organized criminal groups, specialized in drug trafficking, human and minor trafficking,…