Stiri pe aceeasi tema

- Un centru medical din Brighton, Marea Britanie, a fost inchis dupa ce un angajat a fost testat pozitiv pentru coronavirus, transmite BBC, potrivit MEDIAFAX.Pacienții care au apelat la serviciile centrului medical County Oak au fost sfatuiți sa apeleze la Serviciul Național de Sanatate daca…

- Bancuta este acuzat de proxenetism intr-un dosar al DIICOT Iasi, el fiind investigat alaturi de mai multe rude de-ale sale, intr-o ancheta comuna ce este derulata alaturi de autoritatile din Marea Britanie. Bancuta este considerat de procurorii DIICOT Iasi ca fiind liderul unei gruparii de trafic de…

- Magistratii ieseni au decis ca interlopul constantean Cocos Bancuta, unul dintre cei mai periculosi oameni din sudul tarii, sa ramana in continuare in spatele gratiilor. Bancuta este acuzat de proxenetism intr-un dosar al DIICOT Iasi, el fiind investigat alaturi de mai multe rude de-ale sale, intr-o…

- Bancuta este acuzat de proxenetism intr-un dosar al DIICOT Iasi, el fiind investigat alaturi de mai multe rude de-ale sale, intr-o ancheta comuna ce este derulata alaturi de autoritatile din Marea Britanie. Bancuta este considerat de procurorii DIICOT Iasi ca fiind liderul unei gruparii de trafic de…

- Unul dintre statele considerate de catre publicațiile internaționale New York Times și Lonely Planet in top 10 destinații turistice – Republica Moldova – a pregatit pentru sezonul de iarna 2019-2020 o oferta axata pe turismul rural, oenoturism și experiențe culinare de neuitat. In 2018, Moldova a fost…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Administratia Prezidentiala, seful statului va participa si la Summitul Euro in format extins, precum si la reuniunea Consiliului European - articolul 50, care va avea loc in contextul rezultatelor alegerilor anticipate din Marea Britanie.In…

- Opt persoane sunt in continuare date disparute dupa ce un vulcan a erupt pe Insula Alba in ziua precedenta, cinci decese sunt confirmate, iar 31 de persoane sunt spitalizate, a anuntat politia, relateaza DPA si AFP, potrivit Agerpres.Prim-ministrul Jacinda Ardern a declarat in cadrul unei…

- Podul Londrei, London Bridge, a fost evacuat de urgența, cu puțin timp in urma, dupa ce mai multe focuri de arma s-au auzit in zona. Potrivit BBC, polițiștii reținut deja un suspect. Mai multe persoane au fost ranite, scrie realitatea.net.