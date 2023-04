Temperaturile vor scădea, din nou Luni, atmosfera va fi in general instabila. Soarele va rasari la ora 07:05. Cerul va fi parțial noros, cu perioade in care nu vor lipsi precipitațiile. La munte va ninge. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari pe creste. Pe arii restranse, cantitațile de apa vor putea depași 15 l/mp. Soarele va apune la ora 19:59. Minimele zilei se vor incadra intre 6 și 8 grade, iar cele maxime intre 10 și 12 grade. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

