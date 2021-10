Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani: temperaturi mai scazute decat cele normale in perioada 11 octombrie – 8 noiembrie Temperaturile vor fi mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada, de sfarșit de octombrie. Vremea se apropie de normal in noiembrie, anunța meteorologii Administrației…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 11 octombrie – 8 noiembrie 2021, informeaza Observatornews . Temperaturile vor fi mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada, insa valorile se vor apropia de normal in noiembrie,…

- Temperaturile vor fi mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada, de sfarșit de octombrie. Vremea se apropie de normal in noiembrie, anunța meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie...

- Meteorologii anunța ca temperaturile vor inregistra o creștere pana pe 20 septembrie, dupa care vremea se va raci brusc. Octombrie va aduce, de asemenea, zile mai reci decat normalul perioadei. Dupa 27 septembrie, temperaturile vor fi normale, apoi vine o noua racire, potrivit prognozei meteo pe patru…

- Temperaturile vor inregistra o creștere pana pe 20 septembrie, dupa care vremea se va raci brusc. Dupa 27 septembrie, temperaturile vor fi normale, apoi vine o noua racire, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie pe patru saptamani. Administrația Naționala de Meteorologie a emis,…

- Meteorologii spun ca in septembrie temperaturile vor fi in scadere și uneori vor fi sub valorile normale din prima luna de toamna. Specialiștii mai anunța ca va ploua in toata țara, dar cantitațile de apa nu vor fi foarte mari. In saptamana 30 august- 06 septembrie, valorile termice vor fi mai coborate…

- Vremea se schimba radical! Septembrie vine cu frig și ploi. Meteorologii spun ca in septembrie temperaturile vor fi in scadere și uneori vor fi sub valorile normale din prima luna de toamna. Potrivit prognozei meteo, va ploua in toata țara, dar cantitațile de apa nu vor fi foarte mari. In saptamana…

- Temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada a anului in toate regiunile țarii, potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Aceștia au realizat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, respectiv perioada 23 august – 20 septembrie. In saptamana 23 – 30 august,…