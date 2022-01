Temperaturile vor ajunge cu plus Vineri, cerul va fi mai mult noros. Soarele rasare la ora 08:04. La noapte va ger. Temperaturile vor fi negative pana spre a doua parte a zilei, apoi vor urca ușor. Dimineața, izolat va fi ceața. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari la munte. Soarele apune la ora 17:10. Valorile termice minime se vor incadra intre -4 și -2 grade, iar maximele intre -1 și 1 grad. Sambata, atmosfera va fi mai mult deschisa. . Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

