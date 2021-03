Temperaturile se încadrează în valorile normale pentru această dată Marți, temperaturile diurne vor fi ușor mai scazute. Soarele rasare la ora 6:51. Inspre dimineața norii vor acoperi cerul, iar peste zi innorarile se vor extinde. Vantul va sufla slab spre moderat. Soarele va apune la ora 18:26. Valorile maxime se vor incadra intre 5 și 7 grade. Miercuri, se anunța precipitații. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

