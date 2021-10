Temperaturile se apropie de valorile normale ale acestei perioade Sambata, temperaturile vor continua sa scada peste zi. Soarele rasare la ora 07:53. In aceasta noapte cerul este noros și vor cadea precipitații pe arii extinse. In zona noastra, atmosfera va fi temporar inchisa. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari la munte. Soarele va apune la ora 18:31. Valorile termice se vor incadra intre 10 și 13 grade. Ziua de duminica va fi insorita. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

