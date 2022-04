Temperaturile se apropie de cele specifice datei din calendar Joi, cerul va fi variabil. Soarele rasare la ora 06:31. In cursul zilei atmosfera va deveni placuta. Norii vor fi purtați de vantul care va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in zonele montane. Dimineața, pe arii restranse se vor forma condiții de ceața. Soarele va apune la ora 20:23. Minimele se vor situa intre 3 și 6 grade, iar maximele in jurul valorii de 14 grade. Vineri, cerul se va innora treptat și se anunța ploi Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

