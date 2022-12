Stiri pe aceeasi tema

- Cascada Niagara a inghețat parțial din cauza temperaturilor exterm de scazute din Canada și Statele Unite. Imagini spectaculoase surprinse din drona au fost publicate pe rețelele sociale. De asemenea, peisajul de poveste a fost surprins și in fotografii.

- O familie de cofetari din județul Botoșani a reușit sa realizeze un adevarat orașel din dulciuri, in special din turta dulce, marțipan, ciocolata și biscuiți. Este o construcție unica, cel puțin in zona Moldovei, și a fost inspirata din poveștile clasice europene.

- Astazi valorile termice vor fi in crestere usoara fata de ieri, insa dimineata va fi in continuare mai rece decat in mod obisnuit la aceasta data. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in nord si in nord-est. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta, in sudul…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au fluctuat miercuri dimineata, in conditiile in care un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la cresterea cererii de gaze si va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusesti, transmite Bloomberg,…

- Dambovițenii au parte de un final de toamna ca la carte. Cerut va fi mai mult noros, iar șansele sa vedem razele soarelui sunt minime. Temperaturile nu vor depași, pe timpul zilei, 6 °C și, deși șansele de precipitații sunt minime, vantul va sufla cu putere pe toata durata zilei. Noaptea vantul se mai…

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab, la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 5 si 8 grade, iar cele minime intre -4 si -1 grad. Dimineata si noaptea pe arii restranse, in zonele joase, se va semnala ceata. Pe DN18, intre km…

- Astazi vremea se va incalzi ușor, astfel ca valorile termice se vor situa peste cele normale pentru ultima parte a lunii noiembrie, exceptand nordul Moldovei unde se vor mentine apropiate de cele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua slab in jumatatea de est a tarii. Vantul…

- Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti seara in nordul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), o experta din cadrul institutiei precizand ca e posibil ca miscarea telurica sa fi provocat pagube importante.