- Meteorologii anunța o iarna foarte liniștita. Temperaturile vor fi peste limitele climatologice, iar ninsorile vor fi slabe. Cand iși va face simțita prezența iarna și cand vor aparea primele ninsori din țara.

- Vremea sare de la o extrema la alta. Un val de caldura patrunde in țara noastra, in zilele urmatoare, iar temperaturile vor fi de vara: 32 de grade vor arata termometrele.Incepand de joi, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Cauza va fi un ciclon atlantic puternic, aflat intr-o poziție neobișnuit…

- "Ne asteptam ca vremea sa intre in normal, sa spunem asa, pentru ca astazi avem temperaturi de 29 pana la 30 de grade in partea de sud a tarii. Vorbim de vreme anormal de calda.De maine (luni - n.r.), maxime de la 10 la 16-17 grade, destul de normale pentru aceasta perioada, insa ne imbracam gros dimineata…

- "De duminica se poate observa o prabușire de aer rece care va determina o racire a vremii in regiunile nordice și nord-vestice iar la inceputul saptamanii urmatoare, in toata țara. Duminica seara se va raci și vor veni și ploile. Mare atenție, la inceput in jumatatea nordica, apoi și in celelalte regiuni,…

- Vreme frumoasa, cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius. Prognoza meteo in weekend, 13 – 15 octombrie Vremea in Alba, in weekend 13-15 octombrie 2023: vremea se menține calda pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime vor depași 20 de grade Celsius in acest weekend. Sunt anunțate și ploi in unele…

- Astazi, 2 octombrie 2023, soarele stralucește pe cerul Chișinaului, iar temperaturile vor fi in creștere. Dupa o noapte racoroasa, cu minime de 12.4 grade Celsius, vremea se incalzește treptat, ajungand la maxime de pana la 20.6 grade Celsius. Ziua va fi dominata de cer senin și soare, oferind o atmosfera…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 28.09.2023 ora 09:00 29.09.2023 ora 09:00 arata ca vremea in Dobrogea va fi schimatoare ca aspect. Cerul va fi temporar noros, dar conditiile de ploaie vor fi reduse. Vantul va mai avea intensificari temporare ziua rafale in general de 40 50 km h , apoi va mai…

- Toamna iși intra incet, dar sigur in drepturi. Meteorologii anunța pentru Maramureș ca vremea azi, 24 septembrie, va fi in general instabila. Cerul va prezenta innorari temporar accentuate indeosebi in cursul zilei candse vor semnala averse insotite de descarcari electrice si intensificari de scurta…